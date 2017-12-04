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20:22 | Декабрь 4 2017

Макрон принял приглашение посетить Россию – посол

Макрон принял приглашение посетить Россию – посол

Посол Франции в России Сильви Берману подтвердила, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию.

«Президент Путин пригласил президента Макрона приехать, и он принял это предложение», — сказала Берману на лекции в Уральском федеральном университете в понедельник, сообщают «РИА Новости«.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в мае.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о согласованной дате визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.

Ранее российское издание «Коммерсант» сообщало, что Париж официально не подтверждал визит, ведь «не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года

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Рубрики: Международные

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