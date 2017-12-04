«Нас не должно волновать, кто и почему болезненно воспринимает суверенитет нашей страны»

Депутат фракции РПА Маргарита Есаян о российской истерии вокруг соглашения РА-ЕС

– После подписания Соглашения РА-ЕС в России вновь разгорелись страсти. На разных авторитетных информационных площадках продолжаются обсуждения, где российские аналитики и политологи соревнуются в своих оскорблениях и интерпретациях в адрес армян и Армении – «враг», «гулящая женщина» и так без конца. Почему в России столь болезненно воспринимают суверенитет Армении? Не считаете ли Вы, что виноват официальный Ереван, который на протяжении 25 лет независимости вел политику угождения властям России, даже ценой потери собственного суверенитета?

– По поводу подписания Всеобъемлющего и расширенного соглашения между Арменией и Евросоюзом стоило бы поздравить друг друга и перейти к делу, чтобы достичь более эффективного и зримого процесса реализации всех пунктов соглашения. А не откладывать в сторону все дела и смотреть телешоу других стран, тиражируя их, превращая в предмет обсуждений «мысли» так называемых комментаторов и аналитиков других стран. Не стоит заниматься этим, так как мы, как государство, идем своим путем, и идем уверенно и осознанно. А что говорят некоторые представители других наций, нас должно мало интересовать, тем более, что это не официальная точка зрения данной страны, а частных лиц. А кто и почему болезненно воспринимает суверенитет нашей страны, как вы сформулировали, нас не должно волновать, пусть варятся в собственном соку, а мы будем двигаться выбранным нами курсом.

Не могу согласиться с вашей последней формулировкой. Она в корне неправильна. Республика Армения является партнером России, в том числе и стратегическим, и мы были и будем хозяевами нашего суверенитета. Доказательств множество, самое свежее – Всеобъемлющее и расширенное соглашение, подписанное между Арменией и ЕС, и решимость в его претворении. Республика Армения никогда не ставила перед собой задачу угождать кому бы то ни было, ничего подобного нет: наше государство самодостаточное и самостоятельное, мы имеем свой почерк, свои принципы и никогда не отступали от наших принципов. У нас есть свой курс, и мы идем этим путем. Внешняя политика Армении 24 ноября сделала правильный шаг, и это – один из важных исторических шагов президента Саргсяна.

– Подписание Соглашения ЕС-РА не уняло страстей и в самой Армении. Оппоненты власти и сейчас выражают сомнение, что власть пойдет на выполнение взятых ею обязательств согласно соглашению. С учетом звучащих до сих пор из самых высоких кругов власти и повисших в воздухе обещаний, не считаете ли Вы, что опасения оппозиции оправданы?

– Для всех тех, кто не читал или не понял суть Всеобъемлющего и расширенного соглашения Армения-ЕС, напомню, что ЕС означает диверсификацию экономики, реальные шаги против коррупции, новые технологии, инвестиции, безвизовый режим с Шенгенской зоной, трансъевропейскую транспортную сеть, независимость судебно-правовой системы, развитие демократии. А почему кто-то переполошился по этому поводу, нас должно мало интересовать. Мы имеем свой курс и идем прямо. Есть и такие, кто продолжает пребывать в когтях черных и смутных подозрений и сомнений, недоверия и пессимизма. Но они уже выглядят несерьезно с их мнительностью. Можно быть уверенным, что когда в один прекрасный день Армения станет одной из самых передовых стран мира, пессимисты вновь продолжат сомневаться и не верить. А это уже неизлечимая болезнь, их ничто не спасет.

И потом… Что значит – повисли в воздухе прозвучавшие обещания? Власти дают обещания в рамках возможного и выполняют их. Ничто не остается висеть в воздухе. Те, кто ищет выполнение обещаний в воздухе, может лучше взглянут на совершенные шаги, а не сотрясают воздух словами.

– Многие аналитики усматривают опасность для Армении в ходе совмещения направлений ЕАЭС и ЕС. Приводят образные сравнения, мол, невозможно усидеть на двух стульях. Достаточно ли у нас гибкости, чтобы выйти из ситуации с выгодой для нас?

– Никто не сидит на двух стульях, мы стоим на наших собственных ногах и сами являемся опорой для себя. А в ЕАЭС и с ЕС мы работаем как равные партнеры, и мы единственные в регионе, сумевшие сбалансировать наши отношения с двумя, на первый взгляд, разными структурами. Должна напомнить мнения, озвученные должностными лицами ЕС, о том, что не только Армения выигрывает от подписания соглашения, выигрывают т они тоже. Армения становится мостом между двумя структурами, и в регионе снова придается важность роли и значению нашего государства, об этом говорят и наши европейские партнеры. Все только начинается, и мы все должны работать. Осуществление пунктов этого соглашения не только задача власти. Мы все должны считать это нашей собственной задачей и шаг за шагом идти путем выполнения всех пунктов.

– В Минске завершилась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ней участвовал президент Армении, по инициативе Армении была принята резолюция, касающаяся Арцаха. Что даст это нашей стране?

– Если вы следили за информацией, то наверное заметили, что на пленарном заседании президенты стран – членов организации подписали ряд документов, которые касаются стратегии коллективной безопасности ОДКБ на ближайшие годы, дальнейшего развития военной составляющей организации, взаимодействия в сфере обороны, внешней политики и ряде других сфер. Среди двадцатки вопросов, которые обсуждались в рамках сессии, были приняты политические заявления, в том числе и представленное по инициативе Армении заявление относительно «Поддержки посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании Карабахского конфликта». В нем президенты стран – членов ОДКБ еще раз подтвердили свою поддержку деятельности МГ ОБСЕ, а также трем известным принципам урегулирования конфликта – права наций на самоопределение, неприменения силы и угрозы силы и территориальной целостности. Это можно назвать еще одной победой внешнеполитической линии нашей страны. Или, очень правильно продуманным и осуществленным шагом. Этим мы еще раз закрываем дорогу Азербайджану, его стремлению легитимировать военный путь. Он останется один и отвергнутый со стороны международных структур и общественности. Думаю, аналитики еще долго будут обсуждать это. Алиев идет путем самоизоляции и самоуничтожения, он не хочет опираться на логику, действуя на международной арене, предпочитая обвинения в их адрес. Армения и Республика Арцах придерживаются международно признанного и проверенного курса, и поэтому более воспринимаемы международным сообществом.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

02.12.2017