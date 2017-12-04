Посольство США в России заявило о возобновлении выдачи виз в регионах

Посольство США в России официально объявило о возобновлении в ограниченном объёме проведения собеседований на неиммиграционные визы в консульствах США, находящихся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Как упомянул посол США в РФ Джон Хантсман, мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнёрами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений» – говорится в официальном сообщении посольства, размещенном на его интернет-странице.

Вместе с тем, дипмиссия США пояснила, что не сможет возобновить выдачу виз в том объёме, который поддерживался до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объём визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США» – сказано в сообщении.

Летом этого года, после требования российских властей сократить персонал диппредставительств США в России более чем на 700 человек, была приостановлена выдача неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября во всех консульствах США в России. С 1 сентября эта процедура возобновилась только в Москве.