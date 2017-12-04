«Я посоветовал бы господину Божко не пытаться вовлечь армянскую общину в политические брожения»: советник посла

Посольство Армении в Украине официально опровергает информацию, распространенную бывшим послом Украины в Армении Александром Божко, в которой говорилось, что армяне приняли участие в акции протеста, организованной вчера Саакашвили против Порошенко. «Эта информация не соответствует действительности, и армянская община крайне возмущена», – сообщил Aravot.am советник посла Арман Абовян.

«Я бы посоветовал г-ну Божко воздерживаться от распространения непроверенной информации и не пытаться вовлечь армянскую общину во внутренние или различные украинские политические брожения. Я заявляю, что армянская община не имеет никакого отношения к информации, распространяемой г-ном Божко. Возможно, в демонстрации участвовал какой-то случайный гражданин с армянским флагом, не армянин по национальности, и вполне возможно, что это была провокация», – сказал советник посла.

Арпине СИМОНЯН

P.S. Бывший посол Украины в Армении Александр Божко в связи с этим сообщил газете «Аравот», что выступающие с подобными комментариями вероятно «не умеют читать по-армянски, раз выступают с такими обвинениями против него: «Напротив, если вы прочтете мою запись, то увидите, что меня беспокоит развитие подобных событий».

Фотографии бывшего посла Украины в Армении и посла Армении в Украине со страниц в Фейсбуке



