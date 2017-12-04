Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:28 | Декабрь 4 2017
18:28 | Декабрь 4 2017

Армянский государственный флаг на митинге против Порошенко

Армянский государственный флаг на митинге против Порошенко

На вчерашней акции протеста Саакашвили против Порошенко виднелся государственный флаг Армении. Об этом сообщает бывший посол Украины в Армении Александр Божко, и добавляет: «А я думал, что армяне Украины аполитичны».

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Рубрики: Международные

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