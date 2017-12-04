На вчерашней акции протеста Саакашвили против Порошенко виднелся государственный флаг Армении. Об этом сообщает бывший посол Украины в Армении Александр Божко, и добавляет: «А я думал, что армяне Украины аполитичны».
Армянский государственный флаг на митинге против Порошенко
На вчерашней акции протеста Саакашвили против Порошенко виднелся государственный флаг Армении. Об этом сообщает бывший посол Украины в Армении Александр Божко, и добавляет: «А я думал, что армяне Украины аполитичны».
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