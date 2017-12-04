Следующий саммит Восточного партнерства может пройти летом 2019 – СМИ

Следующий саммит «Восточного партнерства» может пройти под председательством президента Европейского совета Дональда Туска летом 2019 года или в первой половине 2020 года с уже новым президентом.

Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Следующий саммит «Восточного партнерства» состоится или летом 2019-го под председательством Туска, или в первой половине 2020 года с новым президентом Европейского совета. Возможно, снова в Брюсселе», — написал он.

Напомним, в итоговой декларации саммита «Восточного партнерства», который прошел 24 ноября, содержится упоминание о европейских стремлениях и европейском выборе стран-партнеров.

Полный текст декларации ВП читайте на сайте «Европейской правды».