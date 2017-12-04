Отклик на предложение премьер-министра  

Группа «Альтернативные проекты», откликаясь на предложение премьер-министра, считает, что проект этнографического микрорайона интересен как с точки зрения привлекательности туризма, так и для инвестирования в нашу страну и создания новых рабочих мест.

В то же время Группа «Альтернативные проекты» считает, что этот микрорайон должен быть построен за пределами Еревана. Ереван сверх централизован, а регионы пустеют. Этот проект может быть успешно реализован за пределами Еревана, в малых и средних городах и в сельских общинах. Где именно? Это уже вопрос обсуждений и альтернативного выбора.

Армения – небольшая страна, и получасовая или полутора часовая поездка от Еревана для туриста, невелика. В случае строительства за пределами города мультипликационным эффектом активируется сопредельный бизнес, с организацией удобного транспорта до микрорайона «Ной», организацией интересных остановок по пути, созданием рабочих мест непосредственно для жителей квартала и, наконец, формированием органической связи с окружающими «Ной» поселениями. Все это позволит оживить, вдохнуть жизнь в любом регионе.

«Ной» может быть построен на пути или по соседству с любым ценным памятником. Их в Армении много и часто они в неутешительном состоянии. Если мы придадим большое значение перспективам религиозного туризма в Армении, это хорошая возможность внести оживление на сопредельных территориях, прилегающую к любому памятнику, благоустроить дороги и окружающую среду. Можно создавать музыкальные группы из числа школьников и молодежи соседних сел, и в целом с привлечением местных жителей и специалистов, которые будут исполнять духовные и этнографические песни в том же микрорайоне «Ной». Так развивались и развиваются множество малых европейских городов и сел. В конечном итоге для каждого региона должно быть найдено свое решение, ноу-хау. Давайте рассмотрим этот вопрос и с этой точки зрения.

Что касается повышения туристической привлекательности Еревана, ключ к этому находится в другом месте. Мы к этой теме обращались в публикации «Туризм: необходимость принятия разумных решений». Необходимо выявить и сформулировать туристическое содержание Еревана. Сегодня у нашего города этого нет.

Самый важный исторический центр Еревана – крепость Эребуни, музей, не имеют какой-либо органической связи с современным городом. Следует подумать в этом направлении, найти интересные, продуманные маршруты из оживленной части города до музея – трамваи, канатную дорогу и другое. До этого необходимо привести в порядок городские указатели, названия улиц и нумерация адреса зданий. Турист сбивается в Ереване на каждом шагу. Наконец, необходимо систематизированными шагами решить транспортную проблему столицы.

Подводя итоги, мы предлагаем построить «Ной» в каком-либо марзе и приступить к обсуждению туристической привлекательности Еревана.

Группа «Альтернативные проекты»