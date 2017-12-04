В Брюсселе проходит судебное заседание по выдаче Испании каталонских лидеров

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших министров прибыли в суд в Брюсселе, который должен принять решение об их экстрадиции в Испанию.

Об этом сообщает RTBF.

Каталонские политики начали давать показания в брюссельском суде первой инстанции в 9.00.

Заседание проходит за закрытыми дверями.

Это уже второе заседание по данному делу. Предыдущее состоялось 17 ноября и судья отложил принятие решения до 4 декабря.

Напомним, Мадрид выдал европейский ордер на арест для Пучдемона и четырех его бывших министров после того, как они сбежали в Брюссель в прошлом месяце и проигнорировали призыв предстать перед испанским судом, утверждая, что они не получат справедливого судебного разбирательства.

Пока дело рассматривается, Пучдемон и каталонские чиновники могут находиться в Бельгии.

По оценкам юристов, если суд примет решение об экстрадиции политиков, то с учетом срока апелляции можно рассчитывать на завершение процедуры выдачи до середины января.