Туск отменил визит в Израиль из-за кризиса Brexit-переговоров

Президент Европейского cовета Дональд Туск отменил запланированную на эту неделю поездку в Израиль и на палестинские территории из-за «критического момента» на Brexit-переговорах.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель ЕС, передает Reuters.

Туск, у которого запланирована встреча в Брюсселе в понедельник с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, на ближайшей неделе будет председательствовать на саммите ЕС, на котором, как надеется Лондон, будут начаты переговоры по торговым отношениям после Brexit.

В среду Туск должен был встретиться с палестинским премьер-министром Раме Хамдаллахом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее Дональд Туск заявил, что он сообщил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что ЕС хочет достичь прогресса в вопросе ирландской границы и финансовых обязательств уже в начале декабря, чтобы продвинуться дальше в переговорах.