«Нанесенные Армении оскорбления бумерангом ударят России»: политолог

В беседе с Aravot.am политолог Гагик Амбарян, комментируя имеющие в последнее время попытки российских телеканалов облить грязью нашу страну отметил: «Очевидно, что до и после подписания соглашения с Евросоюзом официальная Москва изрядно понервничала, вплоть до того, что контролируемые государством телеканалы перешли все границы, сравнив Армению с неверной женой, ищущей себе любовника, Нжде назвали фашистом… Можно было предвидеть такую реакцию, меня все это не удивило. Для меня странным является тот факт, что власти Армении в лице министерства иностранных дел никак не реагируют на эти проявления.

Если бы подобные оскорбления прозвучали в адрес другой страны, то без сомнений, поднялся бы большой шум, но, как всегда власти Республики Армения пытаются размазать все, представив как личное мнение отдельных лиц. Я здесь вижу другую опасность: истерией, поднятой российскими каналами может воспользоваться азербайджанская сторона. К сожалению, на протяжении многих лет азербайджанская сторона работала над тем, чтобы укрепить свои позиции в медийном поле России. Правда, у них нет известных азербайджанских комментаторов, политологов, как у армян, которые весьма активно участвуют в ток-шоу, однако азербайджанская сторона работает в другом направлении — они подкупают российских политологов и комментаторов, которые в последнее время сильно активизировались.

Это и Александр Проханов, и Алексей Марков, и Максим Шевченко, депутат Госдумы Савельев и другие. Меня удивляет то, что, как заявляют наши власти, эти оскорбления не носят официальный характер. Интересно, а есть ли в Армении кто-либо, кто, работая в структуре при президенте РА, как, например, Максим Шевченко или тот же Александр Проханов, являющийся одним из учредителей так называемого Изборского клуба, может позволить себе оскорбления в адрес России. Надеюсь, что армянская сторона ответит российской, естественно, не оскорбительными словами».

По словам нашего собеседника, власти Армении должны донести до официальной Москвы, что подобные оскорбления бумерангом вернутся России. Гагик Амбарян напоминает, что Армения является одной из тех исключительных стран в мире, которая, почти ничего не требуя взамен, делает все, чтобы удовлетворить требования России.

«Подобное поведение, такие телепередачи и истеричные заявления не исходят из логики армяно-российских отношений, все это будет способствовать антироссийским настроениям в армянском обществе. И всем попыткам России заверить в том, что они поддерживают Армению, наша общественность больше не верит. Для этого есть различные причины — как экономические и политические, так и военные. Россия в последние годы стала самым крупным поставщиком оружия в Азербайджан, эта сумма составляет 5-6 миллиардов долларов, тогда как нам то же самое оружие продают, предоставляя кредит. Разве это и есть стратегическое партнерство между двумя странами? Россия все время заявляет, что газ по самым низким ценам продает именно нам, армянская общественность этого дешевого газа не видела никогда, Россия этот дешевый газ продает своей же компании — «Газпром Армении», которая потребителям продает его в три раза дороже. Они не упускают случая для того, чтобы напомнить нам о количестве работающих в России армянских эмигрантов. Действительно, они работают, делая ту работу, которые местные делать не станут и получая ту зарплату, получать которую местные не согласятся.

Кроме этого, все те деньги, которые из России поступают в Армению, в дальнейшем опять уходят в Россию — за газ, энергию связь и другие услуги. Российские компании в этих сфера имеют монополию. Так что, если российская сторона будет продолжать в том же духе, то это ударит по самой же России.

В конце концов, Россия должна понять, что если она не может нам что-либо предложить, то и права не имеет требовать от нас жить в условиях бедности и отсутствия перспективы. Власти Армении, сотрудничая с ЕС, никогда не говорили, что отказываются от стратегического партнерства с Россией. В Москве, в конце концов, должны понять это».

Гагик Амбарян напоминает также, что российская сторона не платит за военную базу, находящуюся на территории Армении и в этом тоже наша страна является исключением. «Наличие российской базы выгодно и нам, но вдвойне выгодно России: имея свою военную базу на Южном Кавказе Россия укрепляет свои позиции не только в регионе, но и на Ближнем Востоке».

Нуне Аревшатян