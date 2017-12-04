Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-«иноагентов»

Президент России Владимир Путин поручил министерству юстиции РФ вести перечень СМИ, признанных «иностранными агентами». Соответствующий указ Путина размещен в понедельник, 4 декабря, на официальном портале правовой информации. В числе прочего Минюст будет принимать решения о включении иностранных СМИ в реестр или исключении из него, говорится в документе.

По информации РИА «Новости», первые СМИ — иностранные агенты будут зарегистрированы уже в ближайшие дни. «Это будут девять американских СМИ, которые раньше уже получили от Минюста предупреждение», — указал в интервью агентству источник в Совете Федерации.

25 ноября Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные средства массовой информации к иностранным агентам. Согласно документу, СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны «иностранными агентами» по аналогии с НКО, для которых закон о статусе «иноагента» был принят в России в 2012 году. Этот статус предполагает, что организация должна отчитываться перед властями, например, о получаемых финансовых средствах. Новый закон вызвал резкую критику на Западе, где считают, что он нарушает права человека и угрожает свободе прессы.

Минюст уже уведомил о возможном признании иностранными агентами «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeL.Реалии», телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» и проект «Фактограф».