Как сокрушают условного противника: беспрецедентные учения в Арцахе (фоторяд и видео)

В субботу, 2 декабря, на территории второго армянского государства были проведены учения в рамках военного взаимодействия между вооруженными силами Армении и Арцаха. Учения такого масштаба с участием объединенной группировки войск двух государств проводятся впервые. Цель – продемонстрировать боеготовность подразделений и военные навыки в случае нападения.

В беседе с посетившими Арцах журналистами командующий объединенной группировки Тигран Парванян сообщил, что, согласно сценарию, противник прорвал передовую линию армянской стороны, и армянские силы должны приостановить продвижение противника.

«Мы в основном ведем наступательные операции, то есть, не только останавливаем противника, но и осуществляем крупномасштабное контрнаступление – до окончательного его сокрушения», – отметил Тигран Парванян.

Воздушная разведка позиций «противника» проводилась с помощью беспилотников. По завершении учений командиры констатировали, что объединенная группа войск поставленную перед ней задачу выполнила успешно.

Луиза СУКИАСЯН