США и Южная Корея начали крупнейшие совместные военно-воздушные учения

Это произошло через неделю после заявления Северной Кореи об испытании своей самой передовой ракеты в рамках оружейной программы, которая привела к усилению глобальной напряженности.

Ежегодные американо-южнокорейские учения «Бдительный ас» продлятся до пятницы. В них примут участие более 230 самолетов и вертолетов, включая шесть истребителей F-22 Raptor.

КНДР назвала учения провокацией.

Истребители F-35 будут задействованы в маневрах, в которых также будет участвовать рекордное число истребителей пятого поколения, заявил представитель ВВС США в Южной Корее.

К южнокорейским военным присоединятся около 12 тысяч американских военнослужащих, в том числе из Корпуса морской пехоты и ВМС.

Самолеты и вертолеты прилетят на учения с восьми американских и южнокорейских военных объектов.

Южнокорейские СМИ сообщают, что в учениях на этой неделе могут принять участие бомбардировщики B-1B. Представитель ВВС США не смог подтвердить эти сообщения.

Совместные учения направлены на повышение боеготовности и оперативных возможностей, а также на обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, заявляли американские военные перед началом учений.

Учения проходят через неделю после того, как Северная Корея сообщила об испытании своей самой передовой межконтинентальной баллистической ракеты, вопреки международным санкциям и несмотря на критику этого шага.

Пхеньян обвинил президента США Дональда Трампа в усилении напряженности и на минувших выходных предупредил, что учения «Бдительный ас» поднимают напряженность на Корейском полуострове до «взрывоопасного» уровня, согласно северокорейским государственным СМИ.

Северокорейский Комитет по мирному объединению страны в воскресенье назвал Трампа «безумцем» и заявил, что учения «толкают и без того обострившуюся ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны».

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК со ссылкой на представителя МИД КНДР заявило в субботу, что администрация Трампа «напрашивается на ядерную войну, устраивая крайне опасную ядерную авантюру на Корейском полуострове».

Северная Корея регулярно использует свои государственные СМИ, чтобы угрожать США и их союзникам.