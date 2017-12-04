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14:17 | Декабрь 4 2017

«Мы должны победить достойного, а не слабого противника»: начальник Генштаба – об Азербайджане

«Мы должны победить достойного, а не слабого противника»: начальник Генштаба – об Азербайджане

«Управление войсками находятся на уровне, техника в боевой готовности, личный состав готов к ведению боев», – сказал начальник генштаба ВС РА Мовсес Акобян в беседе с журналистами по завершении учений, состоявшихся в Арцах 2 декабря.

Он отметил, что объединенная группа войск ВС Арцаха и Армении была сформирована четыре месяца назад: «Противника невозможно разгромить только обороной. Данная группировка предусмотрена для наступления и полного уничтожения противника. Такова была цель учений», – отметил он.

Коснувшись того факта, что на днях в Азербайджане тоже проводились учения, Мовсес Акобян отметил, что учения армянских сил не обусловлены учениями противника, и не были запланированными для этого года.

«Хорошо делают, что проводят учения… Важно, чтобы наш противник был достойным, чтобы мы победили достойного, а не слабого противника», – заверил Мовсес Акобян.

 

Луиза СУКИАСЯН

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Рубрики: Военные

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