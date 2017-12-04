ОДКБ: союзник Армении или нейтральная организация?

1-го декабря в Минске главы стран-членов ОДКБ приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которого было принято заявление о поддержке усилий Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта.

Что они говорят?

В заявлении, в частности, говорится, что, подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, ОДКБ выражает поддержку «усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, а также Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение».

В заявлении также отмечается, что ОДКБ выступает за реализацию договоренностей, достигнутых в 2016-2017 гг. в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве в рамках саммитов по вопросу нагорно-карабахской проблемы и не допускающих обострения ситуации, предполагающих соблюдение режима прекращения огня, направленных на принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификации переговорного процесса.

Что не так?

Безусловно, заявление ОДКБ довольно логично и конструктивно – конечно, при условии, что ОДКБ было бы любой другой международной структурой.

Но дело в том, что ОДКБ, по сути – это военный альянс, не рядовая экономическая или региональная структура, а альянс конкретного оборонного значения, членом которого является Армения, и члены которой, по логике, должны быть союзниками Армении… А заявления должны приниматься в поддержку Армении.

Однако ОДКБ, как показывает опыт, всегда либо слишком запаздывает со своими заявлениями по карабахскому конфликту, либо выступает с крайне нейтральными заявлениями.

Например, на диверсионное нападение азербайджанских вооруженных сил в Тавуше в конце декабря 2016 года организация отреагировала только спустя несколько дней – в январе. Причем в заявлении Николая Бордюжи, бывшего тогда генеральным секретарем ОДКБ, не было и намека на поддержку Армении, только «выражалась» «озабоченность» («утешением» тогда стала приведенная в заявлении формулировка «Нагорно-Карабахская Республика»). Не менее примечательной была реакция ОДКБ во время апрельской войны, в которой также не упоминалось о поддержке Армении, а только отмечалось, что ситуацию обостряют действия Азербайджана.

Подобные заявления, конечно, логичны и, следовательно, исходят из интересов армянской стороны. Но такие заявления Армения могла бы ожидать от других, так сказать, «чужих» или нейтральных организаций, начиная с НАТО и заканчивая Организацией африканского единства. От ОДКБ – от своих союзников – Армения справедливо может ожидать совершенно иных заявлений, которые будут предполагать, что эта структура и ее страны-члены действительно являются союзниками Армении, готовы защищать Армению от любого агрессора и поддерживать в вопросе благоприятного для Армении урегулирования конфликта.

Ваге Гукасян

«Союз информированных граждан»