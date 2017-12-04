Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование по делу Флинна

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он «никогда не просил» бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование по делу бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна в связи с его контактами с российским послом в Вашингтоне.

Коми был уволен в мае, когда он возглавлял проводимое ФБР расследование возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года, с тем чтобы помочь Трампу победить. Президент утверждает, что, давая показания в Конгрессе в июне, Коми солгал, когда говорил, что Трамп якобы сказал ему: «Надеюсь, вы согласитесь оставить это. Оставить Флинна в покое. Он хороший парень».

«Снова фейковые новости освещают очередную ложь Коми», – написал Трамп.

Твиты Трампа появились через два дня после того как Флинн признался в том, что лгал агентам ФБР о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком год назад, за несколько недель до вступления Трампа в должность.

Трамп опубликовал несколько твитов, в которых вновь использовал эпитет «фейковые новости» в отношении ведущих СМИ, а также атаковал Коми в связи с его прошлогодним расследованием в отношении проигравшей соперницы Трампа, демократа Хиллари Клинтон, по поводу использования ею личного сервера электронной почты для работы с секретными материалами в бытность госсекретарем.

«После нескольких лет Коми во главе ФБР, с фальшивым и нечестным расследованием Клинтон (и других), репутация ведомства оказалась в ужасном состоянии – самом худшем в истории. Но будьте уверены, мы вернем ей величие», – написал он.

Он также осудил ФБР за то, что в расследовании дела Клинтон участвовал агент, который до этого писал электронные письма в поддержку Клинтон на выборах. После того, как эти письма вскрылись, он был отстранен от расследования.

«Теперь все начинает проясняться», – написал Трамп.

«Президент не должен никак комментировать эти расследования. Единственное, что он должен делать, – это поручать всем своим сотрудникам и помощникам в полной мере сотрудничать с ними», – заявила сенатор от Республиканской партии Сюзан Коллинз в воскресной программе «Встреча с прессой» на канале NBC News.

Трамп заявил, что инвесторы на фондовом рынке потеряли «многие миллионы долларов» в пятницу из-за «лживого и нечестного» сообщения АВС News о том, что Флинн якобы заявит о том, что Трамп поручал ему наладить контакты с российскими официальными лицами в период, когда он был все еще кандидатом в президенты. Телекомпания АВС скорректировала сообщение и временно отстранила журналиста за ошибочное сообщение.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет уголовное расследование российского вмешательства на выборах и возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.

Мюллер также расследует возможное воспрепятствование правосудию со стороны Трампа, которое могло выразиться в просьбе к Коми ограничить его расследование по Флинну, а позднее – в увольнении директора ФБР. В мае Трамп заявил, что думал «об этой истории с Россией», когда увольнял Коми, и долгое время утверждал, что демократы сосредоточены на вмешательстве России на выборах, чтобы оправдать поражение Клинтон.

Тем временем президент Трамп в субботу, похоже, изменил свою интерпретацию событий, связанную с увольнением Майкла Флинна с должности советника по национальной безопасности.

Первоначально президент говорил, что Флинн был уволен из-за того, что солгал вице-президенту Майку Пенсу о своих контактах с представителями России во время переходного периода.

Однако в субботу Трамп написал в «Твиттере», что ему пришлось «уволить генерала Флинна потому, что он солгал вице-президенту и ФБР».

«Он признал себя виновным в этой лжи. Это стыдно, потому что его действия во время переходного периода были законными. Там нечего было скрывать!» – добавил Трамп.

Из этого твита следует, что президент знал, что Флинн солгал ФБР и вице-президенту о своих контактах с российскими официальными лицами. Ранее Трамп не упоминал ФБР в своих твитах, касающихся Флинна и России.

Лгать ФБР – противозаконно.

В воскресенье президент Трамп также заявил в «Твиттере», что «никогда не просил [директора ФБР Джеймса] Коми прекратить расследование действий Флинна». «Очередная фальшивая новость, отражающая очередную ложь Коми!» – написал Трамп.

Твиты президента привели к путанице в вопросе о том, что знал президент и когда он узнал о контактах Флинна с представителями России.

Личный адвокат президента Джон Дауд признал, что это он написал твит об увольнении Флинна. Дауд заявил сайту Axios, что допустил «ошибку», передав проект текста директору Белого дома по социальным сетям Дэну Скавино.

«Все, я больше не занимаюсь твитами, – заявил Дауд, согласно Axios. – Я не хотел быть источником сенсаций».

Но многие не верят объяснениям Дауда.

«Это кажется неправдоподобным, потому что это удобно президенту Трампу», – говорит Нед Прайс, бывший специальный помощник президента Барака Обамы в Совете национальной безопасности.

«Мысль о том, что адвокат мог составить такой текст без каких-либо вводных или проверки со стороны Трампа не внушает мне доверия. И эта ситуация дополняет длинный список попыток замести следы», – заявил Прайс, бывший старший аналитик ЦРУ, «Голосу Америки».

Информагентство Associated Press сообщает, что президент не писал твит о ФБР лично, и что он был написан одним из адвокатов Трампа, Джоном Даудом.

Напомним, что в пятницу Флинн заявил о готовности «полностью сотрудничать» со следственной группой, возглавляемой спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим заявления о вмешательстве России на президентских выборах 2016 года и возможном сговоре между Москвой и предвыборным штабом Трампа.