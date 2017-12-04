США выходят из Глобального договора ООН по миграции

США проинформировали ООН о том, что более не будут участвовать в Глобальном договоре по миграции.

В заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона отмечается, что эта программа не согласуется с иммиграционной политикой США.

«Хотя мы продолжим работу по ряду направлений в ООН, в данном случае мы просто не можем добросовестно поддерживать процесс, который может подорвать суверенное право США применять наше иммиграционное законодательство и обеспечивать безопасность наших границ, – заявил Тиллерсон. – США поддерживают международное сотрудничество по вопросам миграции, но суверенные государства несут основную ответственность за то, чтобы миграция носила безопасный, упорядоченный и легальный характер».

В 2016 году 193 члена Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняли не имеющую обязательного характера политическую декларацию, Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, пообещав защищать права беженцев, помогать им в переселении и обеспечении доступа к образованию и работе.

Миссия США при ООН заявила в субботу, что декларация «содержит многочисленные положения, не соответствующие политике США в отношении иммиграции и беженцев, а также иммиграционным принципам администрации Трампа».

Объявление о выходе США из этого пакта было сделано за несколько часов до открытия глобальной конференции по вопросам миграции, которая начнет работу в понедельник в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта. Цель этого форума – обсудить гуманные стратегии работы с более чем 60 миллионами людей во всем мире, которые были вынуждены покинуть свои дома по самым разным причинами.

Журнал Foreign Policy отметил, что решение президента выйти из переговорного процесса «свидетельствует об устойчивом влиянии Стивена Миллера, 32-летнего старшего политического советника Белого дома, который активно поддерживает усилия администрации Трампа по резкому ограничению иммиграции» в США.

Журнал пишет, что глава аппарата Белого дома Джон Келли и генеральный прокурор Джефф Сешнс «решительно поддержали» выход из договора.

В то же время, по данным издания, посол США в ООН Никки Хейли выступала против выхода из договора. Она полагала, что США могли повлиять на глобальные переговоры по вопросам миграции, если бы приняли участие в конференции в Мексике, но «в конечном итоге возобладала позиция президента», пишет Foreign Policy.

В своем заявлении, распространенном в субботу, Хейли отметила: «Америка гордится своим наследием, созданным иммигрантами, и своим давним моральным лидерством в поддержке мигрантов и беженцев во всем мире… Но наши решения по иммиграционной политике должны приниматься американцами и только американцами».

«Мы будем решать, как лучше всего контролировать наши границы и кому позволить въезжать в нашу страну, – добавила она. – Глобальный подход Нью-йоркской декларации просто несовместим с суверенитетом США».