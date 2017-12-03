«В результате подписания соглашения пострадают производители армянского коньяка»

Одно из положений подписанного 24 ноября в Брюсселе нового соглашения Армения-Евросоюз касается изменения названия коньяка и шампанского. То есть, ЕС дал Армении срок в 25 лет, чтобы изменить наименования товаров, которые пока что под этими названиями мы можем продавать в Армении и на рынке ЕАЭС.

Глава делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский в беседе с Aravot.am, затронув данный вопрос разъяснил: «Коньяк и Шампань являются французскими географическими территориями и являются зарегистрированными брендами, которые защищаются в Европе и за ее пределами. Когда ЕС вступает в более глубокие отношения в сфере торговли, то защита интеллектуальной собственности становится главным приоритетом. И эти торговые марки, идентифицирующиеся с географическими названиями, являются примерами именно такой интеллектуальной собственности. И вполне естественно, что ЕС включил в переговоры в том числе и этот вопрос. По сути, изменение названий будет неизбежным для Армении, которая все еще использует эти имена, хотя и ограниченно, экспортируя эти товары на экономические рынки России и Евразийского союза, в то же время, если не ошибаюсь, используя кириллическое письмо».

То есть, если сейчас мы соответствующие товары под названием шампанское и коньяк можем реализовывать на рынке ЕАЭС, то через 25 лет у нас этого права не будет, необходимы будут новые торговые марки. Сейчас, как в беседе с Aravot.am отметил председатель Национального центра вина Аваг Арутюнян, армянский коньяк экспортируется в страны ЕС под названием «Арминиан бренди». Арутюнян сделал исторический экскурс и рассказал, что проблема начиналась еще в 1889 году, когда Франция, так сказать, зафиксировала коньяк исторически, позже французы несколько раз обращались к царской России, которая производила коньяк в Ереване, Тифлисе и других городах, чтобы они не использовали слово коньяк. Россия не выполнила требование Франции. В 1905 году та же самая история случилась и с шампанским. Франция в последний раз с тем же вопросом обратилась в 1959 году. В советские годы армянский коньяк на рынке СССР и Восточной Европы реализовался под названием коньяк. Однако за пределами СССР в странах Западной Европы армянский коньяк продавался под названиями «Арарат бренди Наири», «Арарат бренди Ахтамар» и так далее.

Арутюнян отметил, что уже 10 лет, как мы не имеем права продавать армянский коньяк на украинском рынке под этим наименованием, скоро подобные ограничения будут и в Беларуси, а с 1991 года на рынках стран Восточной Европы мы не можем реализовывать этот товар.

«Если мы решили бы этот вопрос раньше, то у нас был бы свой национальный бренд, и мы бы не оказались в подобной ситуации. Потом мы наш национальный бренд — Арарат бренди подарили французам, когда продали завод. Продажа завода была правильным решением, однако национальный бренд не надо было продавать французам. Сейчас 25 лет мы будем работать над тем, чтобы создать новый бренд, дают немного денег, чтобы сделать его узнаваемым. В один прекрасный день мы должны были ответить за игнорирование международных законов»,- отметил Аваг Арутюнян.

Свитальский, например, приведя в пример Молдову и Грузию, заверил, что в результате ребрендинга Армения не пострадает, наоборот, объем продаж увеличится. «Я верю, что Армения тоже пройдет удачный путь внедрения новых названий, поскольку она имеет давнюю традицию производства, в то же время, качество, ассоциирующееся с армянским происхождением. А бренди Армении, игристое вино, я уверен, будет иметь большой успех не только на российском рынке». При этом, ЕС окажет содействие в деле ребрендинга и рекламы товара с новым наименованием.

Однако, Аваг Арутюнян уверен, что местные производители пострадают в результате ребрендинга: «Изменение наименования товара обязательно окажет влияние. Молдова еще в 1991 году стазу же отказалась и уже 20 лет работает в этом направлении. Сейчас если мы изменим, товар будет неузнаваем, сто лет понадобится для того, чтобы снова приобрести известность. Они сделали необдуманный шаг, когда продали французам бренд Арарат, совершили какую-то темную сделку».

Нелли Бабаян