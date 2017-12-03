Гюмрийский дизайнер во Франции признан «Самым молодым бизнесменом года» 

Основатель мирового бренда «Farell» колготок, купальников и одежды Гор Ароян, которые несколько лет назад из Гюмри переехал во Францию – для продолжения учебы, основал свой бизнес («Farell» имеет 300 торговых точек во всем мире, его продукция продается в Японии, Северной Африке), вчера в Марселе удостоилась звания «Самый молодой бизнесмен года». Об этом Aravot.am сообщил Гор Ароян.

Он рассказал, что вчера в Марселе состоялось мероприятие, посвященное 25-летию открытия армянского офиса Торговой палаты во Франции, и вручение премий. Кстати, вручение премий происходит каждые пять лет. Никаких конкурсных принципов нет, победителей определяют заранее. Гор Ароян рассказал нам, что на церемонии вручения премий присутствовали известные армяне, живущие во Франции и 300 гостей. Были представлены семь номинаций.

В конкурсе участвовали вице-мэр Марселя, прекрасный политический деятель Дидье Паракян, директор брендового коньячного завода «Ricard, супруг модели из Словакии с самыми длинными в мире ногами Адрианы Карембо – Арам Оганян, директор самого большого журнала мод «Elle» и другие.

«Премия меня очень воодушевила, у меня были неописуемые чувства. Я пообещал самому себе работать еще больше и оправдать полученное звание», – в беседе с Aravot.am поделился своими впечатлениями известный Гюмрийский дизайнер.

Нуне АРЕВШАТЯН