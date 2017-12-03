«На границе мы воюем с турками, а здесь с кем воевать?»: ардвинцы против разработки рудника

В Лорийском марзе на территории Шекахбюрского золото-полиметаллического рудника в 2017-2020 годах предусматривается проведение геологических исследований по изучению полезных ископаемых. Эти мероприятия осуществляет компания «Мирам», которая, по некоторым данным, имеет отношение к главе парламентской фракции РПА, депутату Ваграму Багдасаряну. Рудопроявление занимает около 200 гектаров. Она включает в себя земли двух общины: Ардви – 146 га, и Мхарт – 54 га.

«Ардви – это село, представляющая историческую и культурную ценность, оно считается святым местом. Рудник в первую очередь нанесет ущерб историческим и культурным ценностям. Здесь же располагаются пастбища. Сейчас они пошли на хитрый шаг, взяли участок земли только в Мхарте, но факт остается фактом, что рудник находится от Ардви всего в 2 километрах, а от Мхарта в 3,5 км. Ардви ближе, и речки в этом районе полностью текут в наше село. Отсюда поступают и питьевая, и оросительная вода. Основными элементами являются цинк и свинец, которые являются онкогенными. В руде имеется также и мышьяк, может быть сера, золото, серебро и другое. Все это представляет угрозу для здоровья человека», – рассказывает в беседе с Aravot.am житель общины Ардви Сурен Киракосян.

Двадцать шестого июля этого года планировалось проведение первых слушаний, однако жители провалили их: «Интересы общины Ардви были проигнорированы, на первые слушания нас не пригласили. Первые слушания провели в Мхарте, Ардви указана просто как прилегающая община, не было указано, что мы самая близкая община. Нас не уведомили, что будут проводиться слушания, о вторых слушаниях узнали из интернета», – говорит Сурен.

Сегодня в Ардви пытаются развивать также экотуризм, но после ввода в эксплуатацию рудника, по словам Сурена, это станет невозможно. «Туризм, 50-100 лет, сколько вы сможете развивать, будет работать, и рудник проработает 5-10 лет и остановится. Говорят даже, что проработает всего 3-4 года».

Вчера в Мхарте вновь провалилось второе общественное обсуждение по геологическому исследованию Шекахбюрского золото-полиметаллического рудника. Никого не пустим в село. На границе воюем с турками, а здесь с кем воевать? Что теперь, брать в руки оружие и вставать перед селом? Против кого? Против своих же – армян?.. Но разве тот, кто разрушает, он армянин? Это – другая сторона вопроса, считать ли разрушающего армянином, или нет?» – говорит Сурен.

Татевик КАЗАРЯН