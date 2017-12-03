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14:46 | Декабрь 3 2017

Армен Амирян посетил участников четырехдневной апрельской войны

Армен Амирян посетил участников четырехдневной апрельской войны

Министр Армен Амирян и советник Арсен Григорян в сопровождении председателя организации «Боевой дозор» Мануэля Манукяна посетили вчера участников четырехдневной апрельской войны, которые находятся на этапе реабилитации здоровья. Встреча прошла в трогательной и непосредственной обстановке. Министр от себя лично и от имени всех еще раз поблагодарил парней за их заслуги. По инициативе Министерства культуры и организации «Боевой дозор» 14 декабря в Концертном зале имени Арама Хачатуряна состоится концерт, с целью оказания участникам четырехдневной войны моральной и финансовой поддержки и выделению средств на строительство нового реабилитационного центра.

 

Министерство культуры РА

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Рубрики: Культура

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