Армен Амирян посетил участников четырехдневной апрельской войны

Министр Армен Амирян и советник Арсен Григорян в сопровождении председателя организации «Боевой дозор» Мануэля Манукяна посетили вчера участников четырехдневной апрельской войны, которые находятся на этапе реабилитации здоровья. Встреча прошла в трогательной и непосредственной обстановке. Министр от себя лично и от имени всех еще раз поблагодарил парней за их заслуги. По инициативе Министерства культуры и организации «Боевой дозор» 14 декабря в Концертном зале имени Арама Хачатуряна состоится концерт, с целью оказания участникам четырехдневной войны моральной и финансовой поддержки и выделению средств на строительство нового реабилитационного центра.

Министерство культуры РА