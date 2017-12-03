Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:21 | Декабрь 3 2017
21:21 | Декабрь 3 2017

Принца Бельгии оштрафуют за несанкционированную дипломатическую деятельность

Принца Бельгии оштрафуют за несанкционированную дипломатическую деятельность

Принц Бельгии Лоран, брат короля Филиппа, пожаловался на планы правительства оштрафовать его за несанкционированные дипломатические визиты.

Об этом сообщает ВВС.

Правительство решило сократить ежегодные выплаты принцу в размере 308 тысяч евро на 10-15% после того, как он посетил посольство Китая в июле.

Принц в парадной форме морского офицера посетил посольство, чтобы почтить 90-летие Китайской народной армии.

Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель предупреждал принца о необходимости получать разрешение МИД перед проведением любой дипломатической деятельности.

Несмотря на предупреждение, Лоран поехал в посольство и опубликовал в Twitter свою фотографию на празднике (учетную запись в Twitter позже закрыли). Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» также твитнуло эти фото.

Адвокат принца заявил, что правительство не может сокращать выплаты, ведь Лоран не имеет доступа к социальному обеспечению или пенсии, а также не имеет права устроиться на оплачиваемую работу.

Это уже не первый случай, когда принц проводит несанкционированную дипломатическую деятельность.

В октябре 2016 года он встретился с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхом, когда тот посетил Брюссель. Принц ездил в Демократическую Республику Конго в 2011 году и встретился с президентом Джозефом Кабилой, совершил несколько визитов в Ливию, когда Муаммар Каддафи находился при власти.

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Рубрики: Европа

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