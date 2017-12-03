Сирия обвинила Израиль в ракетных обстрелах базы возле Дамаска

Сирийские власти обвинили Израиль в обстреле ракетами военной базы вблизи Дамаска.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По информации сирийских властей, сегодня ночью Израиль выпустил несколько ракет класса «земля-земля» в направлении военного объекта вблизи Дамаска. Сообщается, что две ракеты были перехвачены и сбиты.

Также отмечается, что в результате ракетного удара причинен «материальный ущерб», однако какой именно, не уточняется.

Глава сирийского Центра по наблюдению за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман в комментарии AFP сказал, что ракетный удар был нанесен по складу оружия в нескольких километрах к югу от Дамаска.

Однако он не смог точно ответить, принадлежал ли склад сирийской армии или союзникам из Ирана или ливанского движения «Хезболла».

Израильские военные не комментируют заявления Сирии, но издание Haaretz сообщает, что удар был нанесен возле поселка Эль-Кисва, где, по некоторым данным, Иран строит постоянную военную базу.

Также сообщается, что удар нанесли израильские самолеты, которые выпустили ракеты, находясь в ливанском воздушном пространстве.