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19:19 | Декабрь 3 2017

Турецкого профессора освободили из тюрьмы на 269 день голодовки

Турецкого профессора освободили из тюрьмы на 269 день голодовки

Турецкого профессора Нурие Гюльмен освободили из-под стражи после почти девяти месяцев голодовки, которую она объявила из-за увольнения и ареста.

Об этом сообщает Hurriyet.

Гюльмен уволили с работы в прошлом году после попытки государственного переворота в Турции. Кроме того, ей было предъявлено обвинение в причастности к террористической группе. Она отвергала все обвинения и в знак протеста объявила голодовку.

Гюльмен приговорили к шести годам и трем месяцам заключения, суд признал его причастной к запрещенной в Турции боевой левой группе DHKP-C.

Она подала апелляцию, которую рассмотрели 1 декабря. Профессора литературы госпитализировали до начала суда из-за ухудшения здоровья после нескольких месяцев на воде, травяных чаях и сахарном и солевом растворах.

Суд вынес решение об условном освобождении, и Гюльмен отпустили поздно в пятницу из больницы, где она была под стражей.

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Рубрики: Международные

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