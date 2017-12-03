Хорватский генерал планировал суицид, найдено прощальное письмо – СМИ

Хорватский генерал Слободан Праляк, который умер после того как выпил яд на заседании суда в Гааге, планировал самоубийство.

Об этом сообщает хорватское издание Vecernji List.

Согласно информации издания, Праляк запланировал самоубийство по меньшей мере за два года до претворения своего замысла в действительность. Однако об этих намерениях не знали ни его друзья, ни ближайшие родственники.

Выяснилось, что в доме семьи Праляка в загребском районе Кралевац в течение двух лет хранился закрытый конверт с инструкцией открыть в случае внезапной смерти генерала.

После того как стало известно о самоубийстве генерала его жена и дети открыли конверт.

В письме Слободан Праляк высказал пожелание, чтобы после смерти его тело кремировали в присутствии членов семьи и ближайших друзей, а потом развеяли пепел в Загребе.

«Перефразируя его слова, которые мы узнали из источника, близкого к его семье, Праляк выразил свою волю: «Я не хочу гроба или могилы, развейте мой прах по Мирогою (кладбище выдающихся людей в Загребе – ред.)».

Последняя воля генерала стала неожиданностью для делегации во главе с министром по делам ветеранов Томо Медведом, депутатом и сыном первого президента Хорватии и госсекретарем в ранге заместителя министра иностранных дел, которые прибыли в семьи с намерением обсудить организацию торжественных похорон.

Напомним, 72-летний Слободан Праляк скончался в больнице в среду вскоре после того, как выпил жидкость из стакана, объявив, что он не виноват. Перед этим суд подтвердил его 20-летний срок за военные преступления в Боснии.

В контейнере, из которого Праляк выпил во время заседания военного трибунала в Гааге, были смертельные химикаты, подтвердила предварительная экспертиза.

Нидерланды начали расследование в связи с самоубийством Праляка. К расследованию смерти генерала планирует присоединиться Хорватия. До сих пор не понятно, каким образом Праляку удалось пронести яд в зал суда.