Тиллерсон впервые прокомментировал слухи о своей отставке

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал смехотворными слухи о том, что Белый дом готовит план о его отставке.

Об этом сообщает Associated Press.

«Это смехотворно. Это смехотворно», — заявил Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов в Государственном департаменте США.

Напомним, издание The New York Times ранее сообщило, что Белый дом разработал план отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона и замены его директором ЦРУ Майком Помпео.

По данным источников, Тиллерсон покинет пост через несколько недель.

После этого президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Он здесь. Рекс здесь», — сказал Трамп в ответ на вопрос, хочет ли он и дальше работать с Тиллерсоном в должности госсекретаря.

В Белом доме позже заявили, что Рекс Тиллерсон остается главой Государственного департамента США.