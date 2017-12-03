Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:34 | Декабрь 3 2017
16:34 | Декабрь 3 2017

Тиллерсон впервые прокомментировал слухи о своей отставке

Тиллерсон впервые прокомментировал слухи о своей отставке

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал смехотворными слухи о том, что Белый дом готовит план о его отставке.

Об этом сообщает Associated Press.

«Это смехотворно. Это смехотворно», — заявил Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов в Государственном департаменте США.

Напомним, издание The New York Times ранее сообщило, что Белый дом разработал план отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона и замены его директором ЦРУ Майком Помпео.

По данным источников, Тиллерсон покинет пост через несколько недель.

После этого президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Он здесь. Рекс здесь», — сказал Трамп в ответ на вопрос, хочет ли он и дальше работать с Тиллерсоном в должности госсекретаря.

В Белом доме позже заявили, что Рекс Тиллерсон остается главой Государственного департамента США.

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Рубрики: Международные

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