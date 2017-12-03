Российских дальнобойщиков признали иностранными агентами

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов некоммерческую организацию «Объединение перевозчиков России», в которую входят дальнобойщики, протестующие против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Соответствие организации признакам НКО-иноагента было установлено «в ходе внеплановой проверки документации», сообщили в Минюсте в пятницу, 1 декабря.

В «Объединении перевозчиков России» в свою очередь заявили, что причины его включения в реестр им непонятны. «У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще», — подчеркнул председатель объединения Андрей Бажутин в беседе с «Интерфаксом».

«Объединение перевозчиков России» возникло в 2015 году после выступления дальнобойщиков против введения системы «Платон». С тех пор организация регулярно организует акции протеста. С 15 по 25 декабря водители собираются провести очередную стачку, чтобы «заставить органы исполнительной власти служить своему народу, прекратить его грабить», сообщается на сайте объединения.

С момента введения системы «Платон» в 2015 году водители большегрузных автомобилей заплатили почти 36 млрд рублей за возможность проезда по федеральным трассам.