Премьер Венгрии обвинил Сороса во вмешательстве в избирательную кампанию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса во вмешательстве в избирательную кампанию.

Об этом он заявил во время традиционного радиоинтервью, сообщает HVG.hu.

«Сеть Сороса уже вступила в венгерскую избирательную кампанию», — заявил Орбан.

Вмешательство Сороса в кампанию, по его словам, заключается в поддержке публикаций на тему миграции, неправительственных организаций, пропаганде.

Венгерский премьер отметил, что «машинерия Сороса», построенная в последние 20-30 лет, реализует его план перевозки мигрантов в Европу

«На кону само существование Венгрии», — добавил он.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на весну 2018 года.