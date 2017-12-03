Трамп впервые отреагировал на признание Флинна

Президент США Дональд Трамп в субботу, 2 декабря, впервые отреагировал на признание своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна, заявившего в суде, что предоставлял Федеральному бюро расследований (ФБР) ложную информацию о своих контактах с Россией.

По словам главы Белого дома, предъявленные в суде свидетельства не говорят о «сговоре» между членами его избирательного штаба, администрации и Кремлем. «Никакого сговора не было, и нас это очень радует», — подчеркнул он.

Флинн ранее признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

«Действовал по поручению Трампа»

Как в свою очередь сообщила телекомпания ABC со ссылкой на доверенное лицо Флинна, бывший член Совета военной разведки США готов дать в суде показания, что Трамп в ходе избирательной кампании на пост американского президента в 2016 году поручил ему установить контакты с российской стороной.

Майкл Флинн пообещал сотрудничать со следствием, после того как первым из входивших в администрацию Трампа чиновников признал свою вину по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Расследование ведет спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

Флинн занимал пост советника Трампа менее одного месяца. В отставку с этой должности он ушел 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что Флинн скрыл от вице-президента Майка Пенса содержание разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком .