БДИПЧ/ОБСЕ представил рекомендации по парламентским выборам в Армении

В ходе визита в Ереван с 29 ноября по 1 декабря представители БДИПЧ/ОБСЕ представили окончательный доклад миссии по наблюдению за состоявшимися в Армении 2 апреля парламентскими выборами.

Замечания и рекомендации доклада были основаны на итогах встреч и обсуждений с представителями Национального Собрания РА, Центральной избирательной комиссии РА, политических партий, госструктур, гражданского общества и международного сообщества. Представители БДИПЧ отметили потенциальные сферы для дальнейшего сотрудничества и предложили конкретные шаги, которые могут быть предприняты различными заинтересованными сторонами для рассмотрения замечаний.

Для укрепления доверия общественности к избирательному процессу группа БДИПЧ привлекла особое внимание к тем приоритетным рекомендациям, которые касаются подкупа голосов и злоупотребления государственными ресурсами.

В докладе содержатся рекомендации о проведении в числе других шагов целостных и своевременных реформ в избирательной сфере для пересмотра имеющихся в законодательстве пробелов и нечеткостей, в том числе связанных с избирательной кампанией, ее финансированием, правом на подачу апелляции и крайних сроков обжалования.

БДИПЧ отметил, что необходимы дальнейшие шаги по устранению ограничений для избирателей с ограниченными возможностями, расширению участия в выборах женщин и повышения эффективности управления выборами.

Большинство собеседников БДИПЧ подчеркнули, что необходимость обратить внимание на проблему отсутствия доверия общественности к избирательному процессу в Армении и призвали политическую элиту продемонстрировать политическую волю против всех форм давления на избирателей и публично осудить случаи предвыборных взяток и подкупа голосов.

«С учетом готовности сторон участвовать в важном процессе реализации рекомендаций по проведению выборов, для успешного процесса реформ необходимы широкие и всеобъемлющие консультации», – отметил заместитель главы миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Дональд Биссон.

«Бюро готово предложить свою поддержку в осуществлении рекомендаций, в том числе в пересмотре поправок к избирательному законодательству, относительно рекомендаций, положительного опыта и технических вопросов», – отметил в свою очередь глава департамента по выборам БДИПЧ Александр Шлык.

Все государства-члены ОБСЕ обязались незамедлительно проследить за оценками и рекомендациями БДИПЧ.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН