Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР и готов свидетельствовать против президента

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.

Об этом сообщает ABC News.

Перед этим стало известно, что специальный советник Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР о его общении с российским послом Сергеем Кисляком.

В частности, Флинн солгал, когда рассказал ФБР, что он не просил российского посла Сергея Кисляка «воздержаться от эскалации ситуации» в ответ на санкции, наложенные президентом Обамой на РФ и не просил Кисляка отложить или заблокировать резолюцию Совбеза ООН.

Признание Флинна свидетельствует о том, что он согласился на сотрудничество с командой Роберта Мюллера. В коротком заявлении, опубликованном в пятницу утром командой Мюллера, нет ни слова о том, какую информацию Флинн предоставил правительству в рамках соглашения.

Однако люди, знакомые со сделкой, сообщили ABC News, что он принял решение содействовать следствию.

По словам близких к Флинну лиц, он сообщил своим доверенным лицам о решении признать себя виновным в течение последних суток. По их словам, Флинн считает, что он больше не нужен Трампу и согласился ответить на вопросы следователей о президенте или о других лицах.

В частности, Флинн якобы готов засвидетельствовать, что Дональд Трамп поручил ему установить контакт с русскими — сначала чтобы договориться о совместной борьбе против Идил в Сирии.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.