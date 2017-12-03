В Думу внесен проект о вхождении частей армии Южной Осетии в состав ВС РФ

Российская Госдума рассмотрит законопроект о вхождении «отдельных подразделений» югоосетинской армии в состав вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован и направлен законодателям в субботу, 2 декабря.

Соответствующеесоглашение между главой оборонного ведомства самопровозглашенной Республикой Южная Осетия генералом Ибрагимом Гасcеевым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу было подписано еще в марте. Но президент РФ внес его в Думу только сейчас.

Как отмечал ранее Гассеев, для югоосетин, имеющих российское гражданство, в частности, создаются условия для прохождения военной службы на российской базе, дислоцированной на югоосетинской территории.

Южная Осетия и Абхазия в одностороннем порядке вышли из состава Грузии после вооруженного конфликта в 2008 году. Из крупных государств независимость этих мятежных регионов признала только Россия.