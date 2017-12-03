Премьер-министр Грузии отложил визит в Армению за несколько часов до его начала

Руководитель информационной службы правительства Грузии Софо Мозидзе отметила в беседе с Радио Азатутюн, что визит премьер-министра в Армению был не отменен, а отложен.

«Визит премьер-министра Грузии в Армению был запланирован на 1 декабря, но грузинская сторона отложила визит на неопределенное время, и визит, конечно же, состоится после того, как парламент Грузии утвердит новый состав правительства», — сообщила Мосидзе.

Вопросы, связанные с визитом премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению, возникли после того, как накануне в районе 17:00 пресс-служба правительства Армении распространила сообщение о том, что 1 декабря в 11:45 в правительстве Армении премьер-министры двух стран, Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили, сделают заявления для представителей СМИ. Через час после этого сообщения было получено новое сообщение, согласно которому «по просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению отложен на неопределенный срок». «Он состоится после утверждения со стороны грузинского парламента состава правительства Грузии», — говорилось в сообщении.

На вопрос, не был ли офис премьер-министра Грузии заранее осведомлен о том, что новый состав правительства еще не утвержден и что Квирикашвили не может ехать в Ереван 1 декабря, Софо Мозизе ответила так: «Большего я просто не имею права говорить. По той информации, что есть у меня, визит премьер-министра Грузии в Армению состоится. Он не был отменен, а был отложен на неопределенный срок, то есть, когда парламент Грузии утвердит новый состав правительства. На данный момент я не могу указать конкретную дату, когда состоится визит премьер-министра в Ереван».

Отметим, что в международных отношениях крайне редко случаются ситуации, когда одна сторона откладывает визит всего за несколько часов до его начала.

Между тем, в последнее время в армяно-грузинских отношениях возникли некоторые спорные эпизоды. Во-первых, СМИ писали о том, что Тбилиси отказался принять кандидатуру политолога, выходца из Джавахка Сергея Минасяна на пост посла Армении в Грузии. В конце августа, Министерство обороны Грузии заявило, что Армения в последний момент отказалась участвовать в учениях Agile Spirit-2017.

Два дня назад стало известно, что делегации из всех стран, за исключением армянской делегации, участвовали в обсуждении в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, в результате чего в Декларации Ассамблеи содержится неприемлемая для Еревана формулировка, касающаяся конфликтов. Среди этих делегаций была также и грузинская.

На вопрос, свидетельствует ли неожиданная отсрочка визита премьер-министра Грузии Квирикашвили в Армению о том, что в армяно-грузинских отношениях возникли проблемы, глава пресс-службы правительства Грузии ответила так: «Я не имею права говорить на другие темы. На данный момент я предоставляю только информацию».