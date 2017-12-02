Отношения с ЕС не будут строиться за счет сотрудничества с другой страной или структурой – спикер парламента

В ходе прошедших сегодня парламентских слушаний, посвященных всеобъемлющему и расширенному партнерству Армения-Евросоюз, главным посылом армянских официальных лиц было то, что сотрудничество с Евросоюзом не повредит созданному по инициативе России Евразийскому экономическому союзу.

В частности, председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в своем выступлении подчеркнул, что они хотят расширить сотрудничество с Евросоюзом, для этого у них есть и желание, и политическая воля, но они не собираются делать это за счет сотрудничества с другой страной или структурой.

«Мы не намерены строить и укреплять эти отношения за счет сотрудничества с какой-либо другой страной или структурой. Армения никогда не руководствовалась противопоставлением интересов своих партнеров, тем более друзей. Напротив, мы всегда стремились совмещать эти интересы», — сказал Баблоян.

Отметим, что парламентские слушания были организованы по инициативе постоянных парламентских комиссий по внешним связям и вопросам европейской интеграции. Этими слушаниями стартует процесс информирования общественности о подписанном ровно неделю назад в Брюсселе соглашении с Евросоюзом.

Обращаясь к документу, Ара Баблоян сказал, что с Евросоюзом было подписано уникальное соглашение в том смысле, что Армения своим уникальным историческим, географическим и политическим положением становится мостом между Евросоюзом и Евразийским экономическим Союзом. По словам спикера парламента, соглашение с Евросоюзом создает серьезную основу для укрепления политического диалога и продолжения экономических и социальных реформ.

«Мы многое можем дать друг другу, и это не торговля, а цивилизованные взаимоотношения и сотрудничество между странами с идентичной системой ценностей», — подчеркнул Ара Баблоян, в то же время добавив, что Армения также является неотъемлемой частью евразийского региона.

«Мы являемся неотъемлемой частью евразийского региона и в то же время Европы. И мы не можем быть безучастны как к евразийским, так и общеевропейским процессам», — сказал спикер НС.