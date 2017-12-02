Для этих заявлений может быть предоставлена дополнительная помощь

За подписанием Всеобъемлющего и расширенного соглашения между Арменией и ЕС последовали заявления на уровне президента Армении о необходимости ужесточения борьбы против коррупции. На вопрос «Аравот» к главе делегации Европейского союза в Армении, послу Петру Свитальскому, видит ли он прямую связь между этими двумя событиями, тот ответил: «Я согласен, что последние заявления были довольно сильно сформулированы и очень важны для Армении. Тем не менее, думаю, что они всего лишь отражали нормально развивающиеся в Армении процессы, и я не вижу никакой связи с подписанным соглашением. Соглашение было заключено в очень подходящее время. И для этих сильных заявлений можно предоставить дополнительную помощь и поддержку – через формат нашего партнерства».

Эксклюзивное интервью Петра Свитальского газете «Аравот».

Газета «Аравот»

01.12.2017