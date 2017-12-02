Деньги уходят – «Жоховурд»

В октябре текущего года резко вырос отток капитала из Армении. Газета «Жоховурд» из официальных документов выяснила, что посредством частных переводов из Армении в октябре было выведено 115 млн. 706 тысяч долларов. Это самый высокий показатель за последние несколько лет, причем, последние месяцы отток капитала увеличивался. Кстати, самое большое количество денег было переведено в Россию.

В целом в Россию переведено 43 млн. 696 тысяч долларов. Отметим также, что в январе-октябре текущего года физическими лицами из Армении было переведено за границу в целом 814 млн. 218 тысяч долларов, а в тот же период предыдущего года эта цифра составляла 641 млн. 139 тысяч долларов.

В результате резкого роста переводов денег за границу положительное сальдо полученных из зарубежья трансфертов резко снизилась и составила всего 47.3 млн. долларов, в прошлом году в тот же период эта цифра составила 60.4 млн. долларов. Кстати, по результатам десяти месяцев текущего года, общий объем трансфертов составил 583 миллиона 503 тысячи долларов, в прошлом году этот показатель равнялся 556 миллионам 540 тысячам долларов.

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