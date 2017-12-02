Президент Порошенко: в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил о перспективе «в очень скором и обозримом будущем» провести референдумы о вступлении в НАТО и Европейский Союз.

«Сейчас мы твердо держим курс евроатлантической интеграции, и даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы – референдум и о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую мою инициативу, о членстве в Евросоюзе», – заявил президент Петр Порошенко.

Лидер Украины выразил «твердое убеждение», что «украинский народ поддержит вопрос о вступлении Украины в НАТО и членство в Евросоюзе на референдуме».

По мнению президента Петра Порошенко, поддержка будет такой же, как и во время референдума 1 декабря 1991 года в вопросе признания независимости Украины.

«Подчеркиваю, результаты голосования будут такими же убедительно положительными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости Украины», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Петр Порошенко подчеркнул, что «сейчас уже есть все основания считать и верить, что худшее позади».

«Украина получила, не просто получила, а добилась – безвизового режима для нашей 45-миллионной нации, начало действовать ратифицированное Соглашение об ассоциации с ЕС. Ведь именно первого декабря, после избиения студентов 29 ноября 2013, миллионы украинцев вышли на площади очень хорошо организовано для того, чтобы требовать европейского будущего для своей страны и защитить право Украины вернуться в семью европейских народов», – отметил Петр Порошенко.