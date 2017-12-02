Чавушоглу: В Турции началось следствие в отношении представителей турецкой интеллигенции, посетивших Арцах

Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу в интервью журналистам рассказал о 4 представителях интеллигенции, которые 22 сентября посетили Нагорный Карабах с познавательным визитом.

Отметим, что прокуратура Азербайджана приняла решение об аресте посетивших Арцах учредителя-члена партии Зеленых и левых Турции, руководитель общественной организации «Площадка мысли Анкары» Рафука Ураса, писателя, публициста Саита Четиноглу, журналистов Али Байрамоглу и Эрола Катырчыоглу и объявила в международный розыск.

Согласно турецкому информационному сайту «Haberler», Чавушоглу отметил, что Анкара обеспокоена тем фактом, что вышеперечисленные лица не имея разрешения Азербайджана, и не поставив в известность турецкие власти, отправились в Нагорный Карабах.

«Въезд на территорию Азербайджана незаконным путем – преступление, – отметил Чавушоглу. – Тем более если учесть, насколько деликатен вопрос Карабахского конфликта. Когда продолжают оставаться оккупированными прилегающие 7 районов. Вот почему мы тоже начали следствие, когда началось следствие в Азербайджане в отношении лиц, въехавших в Карабах. Они уже приглашены в суд для дачи показаний. Эти люди даже позвонили мне и сказали, что не понимали, что совершают преступление. Я сказал им, что для этого необходимо дать объяснения властям Азербайджана. В конце концов, они не ученики начальной школы. Хотя они и отметили, что отправившись в Карабах, но там они защищали Азербайджан, осудили «Ходжалинскую резню» (события, – ред.) и точку зрения Азербайджана в вопросе Карабаха»

Министр иностранных дел Турции сообщил, что представители турецкой интеллигенции, посетившие Арцах, отправили письмо в Баку и заявили, что они не осознавали, что совершают ошибку.

«Тем не менее, правовой процесс уже начался. Пусть это будет уроком, чтобы в будущем никто без разрешения не посещал Карабах, являющийся территорией Азербайджана. Это неприемлемо и для нас, и для Азербайджана», – заключил министр иностранных дел Турции.

Источник Ermenihaber.am