Кому адресовано заявление ОДКБ – «168 жам»

«Рассматривать это как проармянский шаг было бы неверным, так как проармянской позиции в этом заявлении не выражено, против этого, все равно, выступили бы Беларусь и Казахстан. Но надо учесть и то, что в ОДКБ председательствует Армения, и Армения может использовать повод, чтобы добиться утверждения целесообразных для нее заявлений.

Своим заявлением ОДКБ подтвердил свою позицию, что не может вмешиваться и может только помогать той площадке, которая призвана заниматься урегулированием этого вопроса. Это не проармянское заявление, но три принципа, о которых идет речь, представляют собой формулировки армянской дипломатии, которые мы много раз слышали», – об этом в беседе с «168 жам» сказал российский эксперт Павел Фельгенгауэр, коснувшись заявления, распространенного ОДКБ 30 ноября по поводу урегулирования Карабахского конфликта.

Он отметил, что Армения не могла провести проект такого заявления без поддержки России. «Россия поддержала подготовку такого заявления, так как мишенью для критики после апрельской войны стали и ОДКБ, и Россия, которую Россия последовательно старается нейтрализовать. Это можно также считать шагом, совершенным для армянского общества, в том числе и все те мероприятия, которые Россия предприняла после апрельской войны, перевооружив Армению намного более мощным оружием, сформировав объединенную армяно-российскую группу войск, систему ПРО», – подчеркнул он.

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