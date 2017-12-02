РПЦ против венчания гомосексуалов, еретиков и кровных родственников

Русская православная церковь официально заявила, что категорически не признает однополые союзы и браки. Об этом говорится в документе «О канонических аспектах церковного брака», принятом в пятницу, 1 декабря Архиерейским собором РПЦ в Москве.

«Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной», — указанно в документе.

Когда венчание невозможно

При этом церковь однозначно заявила об отказе в венчании бракам, которые не соответствуют каноническим нормам. Это количество браков больше трех у одного из желающих венчаться или при наличии между лицами, желающими венчаться, недопустимых степеней родства. Так, граждане, состоящие в кровном родстве по прямой линии, а также боковой линии до четвертой степени, обвенчаться не смогут. Тех, кто состоит в кровном родстве по боковой линии в пятой и шестой степени, может благословить на венчание епархиальный архиерей.

Не допускаются церковные браки приемных родителей с приемными детьми, а также крестных родителей с их крестниками. Отмечается, что ради защиты от распространения ереси, православным запрещено вступать в браки с еретиками и раскольниками.

Кроме того, не допускается церковный брак для людей, сменивших пол.