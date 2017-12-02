«Странно, что реагирует глава МИД России»: В НС РА – о российских репликах

«Надо признаться, что не все рады наличию этого соглашения. Мы видим, какая следует реакция, какие проблемы возникнут в ходе его реализации. Мы увидели, что никаких вопросов с официальной позиции перед нами не ставили, но впоследствии уже с помощью находящихся под их контролем экспертов начали кампанию против армянского народа и Армении. Мы следим за этим, видим, что происходит в российских медиа средствах», – вчера во время слушаний в парламенте Армении, посвященных подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, сказал председатель Центра европейских исследований ЕГУ Артур Казинян.

Он указал, что для него странно, почему на это реагирует министр иностранных дел РФ, если есть ЕАЭС, который является правомочным органом, и который мог бы заявить, что это соглашение не мешает обязательствам Армении в рамках ЕАЭС. Армения реализовала свое суверенное право, и единственно компетентный орган, который может высказать мнение относительно данного соглашения – это ЕАЭС, членом которого является Армения: «Внутренние проблемы, которые возникнут, – все мы говорим о действующей в Армении пятой колонне, ищем ее, но не находим, – у меня есть внутренняя убежденность, что в ходе практической реализации этого соглашения эта колонна даст о себе знать».