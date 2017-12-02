«Бизнес-среда Армении меняется, и со стороны работающих здесь европейских компаний есть положительная реакция» (видео)

На вопросы «Аравот» отвечает глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский

– Подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС, состоявшемуся 24 ноября в Брюсселе, последовали некоторые пессимистические оценки касательно того, что этим активируются некоторые общественные организации, оживятся связи с Европой, начнутся некоторые процессы, например, в отношении сертификации сельскохозяйственной продукции, соблюдения норм ЕС и так далее, а в остальном все это — лишь красивые слова. На Ваш взгляд, какова вероятность, что подобные прогнозы евроскептиков станут реальностью?

– Подписание нового соглашения между ЕС и Арменией является серьезным и существенным приобретением, направленным на укрепление основ отношений между ЕС и РА. Прежнее соглашение о партнерстве и сотрудничестве уже не соответствовало нынешним реалиям, развитию событий и ожиданиям, в том числе и с армянской стороны. Следовательно, было естественным процессом обеспечение новой основы для отношений. Подписание нового соглашения было исходящим из необходимости императивом и закрепляло обоюдный интерес обеих сторон.

Соглашение не является всего лишь заявлением, отражающим желания и интересы, это документ, в котором закрепляются наши обязательства. И, как вы знаете, ЕС проявляет весьма строгое отношение с точки зрения соблюдения законов. А соглашение является правовым документом. И в соглашении есть механизм по регулярному пересмотру, оценке осуществления и применения соглашения. Он поможет превратить формулировки соглашения в факты и отражающие реальность данные. Новое соглашение придаст новое качество нашим отношениям, и ЕС готов добросовестно выполнить соглашение.

— Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Соглашения с Арменией и Азербайджаном не приведут к радикальным переменам, поскольку в этих странах отношения с Россией играют центральную роль. На Ваш взгляд, обоснованы ли оценки, согласно которым страны-участницы ЕАЭС не могу свободно сотрудничать с ЕС или могут сотрудничать минимально, в тех рамках, по тем условиям игры, которые установила Россия?

– Необходимо учесть два основных параметра. Первый из них заключается в следующем: это соглашение предлагает новые возможности. Наличие и реализация данного сотрудничества — в руках Армении. Как именно мы воспользуемся представленными возможностями — в наших руках. Если мы желаем извлечь максимальную пользу из обязательств, изложенных в этом соглашении, я уверен, что мы можем закрепить новое качество в наших отношениях. Это, конечно же, не одноразовое действие. Это процесс и он не может происходить за одну ночь. Следовательно, необходимо приложить большие усилия и решительность, поскольку я убежден, что соглашение содержит потенциал для придания нового качества нашим отношениям. Второй параметр заключается в следующем: наше соглашение не направлено против какого-либо государства. И если вы читали соглашение (полагаю, армянская общественность достаточно знакома с ним), оно никоим образом не может привести к напряженности или опасности для какой-либо третьей стороны — кто бы это ни был. Следовательно, не думаю, что эмоциональное отношение надлежащим образом обосновано. Это соглашение является возможностью не только для ЕС, но и для других стран — чтобы извлечь выгоду. Потому что, если мы говорим о более состоявшейся судебно-правовой системе, более сильном верховенстве закона, более справедливой бизнес-среде, более современном регулировании в области экономики, то это может быть выгодно и для других игроков тоже. И ЕС не хочет иметь монополию на эти выгоды. В то же время необходимо проявить умеренный подход по отношению к уровню амбиций, изложенных в соглашении. Очевидно, что это документ о партнерстве, а не об ассоциации. Однако это — амбициозный документ, содержащий очень хорошие положения. Тем не менее, я признаю формулировки глав некоторых стран о том, что мы должны проявить сознательность и трезвость относительно уровня амбиций соглашения.

– Вы отмечаете, что соглашение не содержит каких-либо опасностей для третьей стороны. Однако мы видим, какой является реакция российской прессы, начиная со дня подписания документа, и кульминацией стало сравнение Армении с неверной женой, которая решила «пойти налево». Была ли ожидаема подобная реакция?

– Я обратил внимание на официальную реакцию и комментарии, которые, в частности, озвучил мой коллега в Армении — посол России, и они основывались на реальных фактах и указывали на необходимость уважения суверенных решений Армении. Что касается реакции в разных СМИ, то пресса свободна говорить, что хочет. Они свободны в реализации своего права на свободу слова, но тем не менее, это не означает, что я обязан комментировать озвученные разные мнения.

Однако могу сказать, то, что сделала Армения в ходе переговоров — осуществила все необходимые шаги, чтобы в рамках Соглашения с ЕС обеспечить выполнение других обязательств Республики Армения, связанных с ее членством в международных организациях. Следовательно, это соглашение основано на согласовании обязательств.

– Вы искренне полагаете, что российская пресса, которая имеет строго централизованное управление, и даже их известными телеведущими были засвидетельствованы наличие цензуры, «черных списков», все это делает в рамках реализации права на свободу слова?

– Я являюсь послом ЕС в Армении, и если вы хотите говорить об информационном поле других стран, я бы попросил побеседовать с послом данной страны. Я не комментирую даже комментарии в местных, армянских СМИ, так зачем же мне комментировать мнения, высказанные в средствах массовой информации другой страны?

– Вернемся к соглашению. Могут ли граждане рассчитывать на то, что со стороны Евросоюза больше внимания будет уделено краеугольным направлениям демократии в Армении, включая проведение свободных и справедливых выборов, право на справедливое судебное разбирательство и, в более широком смысле, уважение прав человека. В этом смысле, что не мог делать ЕС до подписания соглашения, и что он может сделать сейчас?

– Верно, что ссылки на демократию, права человека и другие ценности европейской идентичности уже закреплены в предыдущих документах, подписанных с Арменией. Однако это соглашение предусматривает более строгие правовые рамки, а также взаимные обязательства и более сильные механизмы контроля за их осуществлением. Следовательно, можно сказать, что сотрудничество и диалог, направленные на более демократические основы, представлены здесь в более расширенном и усиленном формате.

Однако мы понимаем, что правительство Армении взяло на себя обязательства не для того, чтобы угодить ЕС, а поскольку считает, что эти ценности необходимы. Мы верим, что более крепкая демократия, здоровая судебно-правовая система, процесс борьбы с коррупцией и более надежная защита прав человека будут продолжаться при наличии данного соглашения или без него. Тем не менее это соглашение создает возможности и представляет их в форме европейской поддержки политической и экспертной, посредством предоставления знаний и потенциала, а также посредством финансовой помощи.

Мы не рассматриваем это соглашение как возможность экспортировать или проектировать что-либо, в качестве рычага влияния. Мы надеемся, что это соглашение сможет вписаться в происходящие в Армении естественны процессы. И мы считаем, что это возможность поддержать эти процессы.

– Соглашение предусматривает поощрение компаний ЕС к созданию дочерних компаний в Армении, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест. Неужели для европейских бизнесменов приоритетом станет достигнутое политическое соглашение, а не существующие в стране благоприятные условия для инвестиций?

– И то, и другое. Нам нужно соглашение, потому что оно посылает импульс европейским бизнесменам о том, что Армения желает и готова внедрить европейскую модель управления, чтобы в РА были европейские рамки регулирования. И это очень важно, поскольку европейские бизнесмены хотят играть по правилам, которые они знают и понимают, чувствуют себя очень комфортно. Для стран важно быть привлекательным, иметь правила, знакомые соответствующим бизнесменам. Именно такой импульс данное соглашение посылает европейскому бизнесу.

Другим фактором, который необходимо учитывать, является развитие внутренней бизнес-среды и уже имеющийся опыт европейских компаний в Армении, поскольку один плохой пример может бросить тень на сотни хороших и успешных примеров. И если потенциальные европейские инвесторы будут иметь истории неудач, то впечатление будет очень плохим, даже если это один или два примера. Следовательно, в этом случае даже соглашение не поможет.

Но я уверен, что Армения находится на правильном пути. Бизнес-среда меняется, и есть положительные отзывы от европейских компаний, работающих здесь. Тем не менее, мы знаем, что были плохие прецеденты, и необходимо их надлежаще адресовать для предотвращения создания новых плохих примеров и одновременно для улучшения существующей ситуации и создания историй успеха.

Тем не менее, важна и правовая область и практическая деятельность, или, как говорится, существующие в этом деле доказательства.

— Одно из положений в соглашении касается изменения названий коньяка и шампанского, в том числе и на внутреннем рынке, и для этого предусмотрен срок в 25 лет. Ходят слухи, что с этой целью Армении была выплачена крупная сумма денег, для компенсации морального ущерба. С учетом того, каким брендом для нас является армянский коньяк, я попросила бы Вас дополнительные комментарии по этому вопросу.

– Коньяк и Шампань являются французскими географическими территориями и являются зарегистрированными брендами, которые защищаются в Европе и за ее пределами. Когда ЕС вступает в более глубокие отношения в сфере торговли, то защита интеллектуальной собственности становится главным приоритетом. И эти торговые марки, имеющие географические названия, являются примерами именно такой интеллектуальной собственности. И вполне естественно, что ЕС включил в переговоры в том числе и этот вопрос.

По сути, изменение названий будет неизбежным для Армении, которая все еще использует эти имена, хотя и ограниченно, экспортируя эти товары на экономические рынки России и Евразийского союза, в то же время, если не ошибаюсь, используя кириллическое письмо.

Надо сказать, что этот опыт был и в других странах. В частности, в случае Молдовы и Грузии, когда они подписали глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Тем не менее, в случае с этими странами торговля не пострадала. Напротив, можно сказать, что объем продаж бренда торговой марки даже увеличились.

Я верю, что Армения тоже пройдет удачный путь внедрения новых названий, поскольку она имеет давнюю традицию производства, в то же время, качество, ассоциирующееся с армянским происхождением. А бренди Армении, игристое вино, я уверен, будет иметь большой успех не только на российском рынке.

ЕС предоставит техническую помощь, в рамках которой будут проанализированы потенциальные воздействия других названий, а также Европейский союз в качестве партнера поддержит местных производителей, также, как и в других странах. И полагаю, это является красноречивым свидетельством о ЕС, как о партнере.

Европейский союз также будет оказывать финансовую поддержку продвижению и маркетингу новых брендов, поскольку они требуют финансовые ресурсы, крупномасштабную рекламу и работы по социализации.

Нужно сказать, что Армения в этом смысле не является исключением. И у других стран были похожие вызовы. Но тем не менее, ЕС является сотрудничающим и поддерживающим партнером. Следовательно, мы не заставляем, ничего не диктуем, не оставляем наших партнеров одних в решении своих проблем.

И я уверен, что мы вместе разрешим также проблему брендов, ассоциирующихся с географическими названиями, хотя от этого могут извлечь выгоду и другие игроки.

Беседу вела Анна Исраелян.

«Аравот» 01.12..2017