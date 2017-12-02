Гайк Котанджян: Навстречу Договору с Евросоюзом. Геостратегический проект Национального исследовательского университета обороны

Доклад Начальника Национального исследовательского университета обороны МО РА,

доктора политических наук, профессора, генерал-лейтенанта Гайка Котанджяна

на слушаниях по теме “Армения – ЕС: Всеобъемлющее и расширенное партнерство”, состоявшихся 1 декабря 2017 года в НС РА

В июле 2017 г., в преддверии заключения договора между Республикой Армения и Евросоюзом, в Национальном исследовательском университете обороны МО РА была начата разработка геостратегического проекта вовлечения РА в инициативу Китая “Одна зона – один путь”. Целью данной разработки является оценка перспективы задействования нового альтернативного маршрута Китай – Европа по территории Ирана в контексте инициативы Китая “Одна зона – один путь” посредством интегрирования морского транзита Китай – Иран с мультимодальным транспортным коридором “Персидский залив – Черное море”.

Данная разработка в июле 2017 г. была обсуждена в процессе визита в наш университет делегации, возглавляемой бывшим начальником Института по исследованию вопросов обороны, профессором, генерал-майором Чжаном Инли. Затем проект 20-28 июля 2017 г. был апробирован с китайской стороной ученым-аналитиком НИУО Азатом Давтяном во время международных стратегических научных конференций в Сиане и Шанхае.

В целях апробирования в среде иранских специалистов результатов обсуждений с китайскими аналитиками-стратегами мой заместитель по науке — начальник Института национальных стратегических исследований Бениамин Погосян и ученый-аналитик Азат Давтян при содействии Министерства иностранных дел РА и Посольства РА в Иране были командированы в Тегеран. 24 октября с. г. они приняли участие в международной научной конференции “Центральная Азия и Кавказ”, организованной Институтом политических и международных исследований МИД Ирана.

Во время экспертных обсуждений нашей совместной разработки, осуществленной в июле-ноябре 2017 г., китайские и иранские специалисты отмечали важность данного проекта, подготовленного главным государственным мозговым центром РА. Данный стратегический интеграционный проект был доложен Центральному военному совету КНР. Иранские специалисты особо подчеркнули заинтересованность Ирана в проложении трассы транзита по территории Армении. Разработанный в НИУО проект придаст новый стратегический калибр геополитической роли РА в регионе и поднимет на качественно новый уровень двустороннее и многостороннее сотрудничество Евросоюза с Ираном и Китаем при участии Армении.

В то же время считаю необходимым отметить, что дальнейшая задержка старта межгосударственных переговоров с Ираном и Китаем по данному вопросу может в значительной мере снизить возможность осуществления данной программы, нацеленной на преодоление региональной изоляции Армении.