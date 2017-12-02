Почему я в последнее время так много внимания уделяю форме? Может, это возраст. Например, когда человек пишет на «транслите» или армянскими буквами, но полностью неграмотно, я не могу читать написанное им. Со мной спорят – а вдруг он выражает гениальные мысли. Честно говоря, весьма сомневаюсь. Ценные мысли не могут быть написаны в неряшливой, разбросанной, неорганизованной манере. Интернет толкает людей на то, чтобы меньше читать и писать более неряшливо, и одно тесно связано с другим.

Никакой редактор, ни один издатель не хотел бы отправлять в типографию газету или книгу, где вместо «айд» или даже «айт» написано «эт», или же «где» написано «хоскТ», «тунТ», «серТ». Опечатки, конечно, случаются, но печатное слово требует определенной степени ответственности. К речи в интернете таких требований нет, человек совершенно не чувствует себя обязанным, так сказать, «собраться с мыслями». Разброду мыслей, на мой взгляд, также способствует недостаточное владение вторым языком. Знание иностранного языка увеличивает мыслительный горизонт человека, углубление в структуру этого языка помогает более точно высказывать мысли на своем родном языке. Я был бы счастлив, если бы сегодняшние 20-30-летние свободно говорили по-английски на том уровне, на каком наше поколение владеет русским. Но ни о каком сравнении, ни в количественном, ни в качественном аспекте, мне кажется, не может быть и речи.

Если человек с точки зрения формы не «собирает» себя, то весьма вероятно, что он не будет «собран» и с точки зрения содержания. Я знаю, что многие не согласятся со мной, но я убежден – каков язык, таков и спор, а в более широком смысле – также и мышление. На расплывчатом «интернет»-языке вы можете выражать только расплывчатые идеи, нацеленные в лучшем случае на то, чтобы ужалить оппонента, самоутвердиться, унизив того, кто напротив. В такой манере можно выразить только скороспелые и половинчатые мысли, которые, возможно, и понравятся другим пользователям своим бичующим пафосом («ну и нанизал же ты их, братан»), но никому не помогут понять суть проблемы.

Вот почему чисто «интернетовские» мысли настолько легковесны, а споры похожи на летающих бабочек, забываются на следующий же день. Лучше прочесть один абзац из какой-нибудь книги, чем следить за такими спорами.