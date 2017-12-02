СГБ Грузии: в ходе тбилисской спецоперации ликвидирован главарь «Исламского государства»

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Ахмед Чатаев был ликвидирован 22-го ноября в Тбилиси в ходе антитеррористической спецоперации. Данную информацию, о которой практически с момента завершения спецоперации писали СМИ, 1-го декабря уже официально подтвердили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии. Идентифицировать Чатаева, согласно СГБ, стало возможным при помощи специалистов ФБР, которые также, как и турецкие эксперты, подключилась к расследованию данного дела.

«Осуществленными при помощи американских коллег следственными действиями, в том числе анализом ДНК и опечатками пальцев, то есть дактилоскопическим изучением установлено, что одним из ликвидированных лиц был Ахмед Чатаев», – заявила на специальном брифинге замглавы администрации СГБ Нино Гиоргобиани.

Она также сообщила, что к концу двадцатичасовой спецоперации по штурму жилого дома, в котором укрывались террористы, правоохранителями были ликвидированы двое террористов, в то время как находившийся внутри квартиры Чатаев подорвал себя гранатой.