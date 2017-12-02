Замминистра: В 2017-2020 гг. Армения получит от ЕС содействие в размере 170 млн евро

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиций Гарегина Мелконяна, новое соглашение Армения-Евросоюз позволит увеличить объемы экспорта в Европу.

«Потому что это выгодно для всех тех организаций, которые производят продукцию в Республике Армения. Отмечу, что это касается не только предприятий с армянским капиталом. Этой возможностью могут воспользоваться и иностранцы как из стран-членов ЕАЭС, так и из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Например, многие страны-члены ЕАЭС не имеют GSP+ (льготный торговый режим с ЕС — ред.). Основав в Армении предприятие и производя продукцию, имеющую армянское происхождение, они могут воспользоваться этими льготами. Это в каком-то смысле также формирует хорошую среду для привлечения инвестиций», — в беседе с Радио Азатутюн сказал замминистра.

По его словам, более 90% товаров, произведенных в Армении, уже экспортируются в страны ЕС с нулевой ставкой таможенных пошлин, также благодаря предоставленному Брюсселем Еревану льготному торговому режиму GSP+.

Мелконян отмечает, в ближайшие годы необходимо сосредоточиться на обеспечении стандартов качества: «Что нужно сделать, чтобы в этом плане наша продукция соответствовала? Есть процедуры, которые страна должна провести внутри. Я имею в виду, например, создание лабораторных возможностей, правовые изменения с точки зрения соответствия процедур европейским требованиям. Есть вещи, которые нам нужно привести в соответствие. Например, чтобы наши сертификаты стали признаваемыми европейскими структурами и прочее. Для всего этого нужна была правовая основа, нужен был пакет договоренностей, который это соглашение предусматривает».

Замминистра говорит, что все эти проблемы не будут решены на следующий же день после вступления соглашения в силу, договоренности еще должны быть реализованы. Евросоюз также предоставит финансовое, техническое и консультативное содействие для реализации этих обязательств. Мелконян привел цифры: в 2017-2020 гг. Армения получит до 170 миллионов евро в качестве помощи.

Замминистра особо подчеркивает, что из этой суммы ни одна лума не является кредитом, поэтому кредитное бремя Армении не увеличивается. «Это содействие будет предоставляться на основе отдельных ежегодных программ и будет включать весь инструментарий поддержки Европейского союза: твининг, бюджетное содействие, различные другие мероприятия, самые разные инструменты информационного, технического содействия», — отметил он.