Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:11 | Декабрь 2 2017
10:11 | Декабрь 2 2017

Посольство Республики Болгария в Ереване организовали  круглый стол  на тему  «Безопасность и стабильность в Черноморском регионе — вызовы и возможности»

Посольство Республики Болгария в Ереване организовали  круглый стол  на тему  «Безопасность и стабильность в Черноморском регионе — вызовы и возможности»

1 декабря 2017 года Посольство Республики Болгария в Ереване совместно с Фондом  Фридрих Эберт  организовали  круглый стол  на тему  «Безопасность и стабильность в Черноморском регионе — вызовы и возможности», который проходил в гостинице ” Best Western Congress” в Ереване.Круглый стол был модерирован г-м Давидом Шахназаряном и  проходил под  девизом 10-й годовщины вступления Болгарии в ЕС и по случаю предстоящего болгарского председательства в Евросоюзе в первой половине 2018 года.

Целью мероприятия было создание платформы для сбалансированного обсуждения комплексных  и сложных вопросов безопасности и стабильности Черноморского региона с разных точек зрения, а также принимая во внимание интересы и взаимозависимость  характера отношений между государствами региона.

На открытии к участникам обратились заместитель министра иностранных дел  Шаварш Кочарян, Ее  Превосходительство г-а  Мария Павлова —  посол Болгарии в Армении, Его Превосходительство г-н Маттиас Кесслер —  посол Германии в Армении и г-н Феликс Хетт, директор Фонда имени Фридрих Эберт   регионального представительста  по Южному Кавказу. Послы поздравили Правительство Армении и армянский народ за историческое подписание соглашения CEPA.

Различные группы экспертов, представляющих научные круги и НПО из Болгарии, Армении, Грузии, России и Украины, а также региональных организаций обменялись мнениями  двух панелей по комплексной  ситуации в области безопасности в Черноморском регионе  и ызовам  в регионе в целом. Мероприятие позволило высказать различные мнения экспертов и изучить перспективы, касающиеся основных проблем, с которыми сталкивается Черноморский  регион, одна из наиболее динамичных и стратегически важных зон в Европе.. Было отмечено, что в трудные времена для обеспечения безопасности, важно прилагать усилия, направленные на поддержание открытых  каналов связи, де — эскалацию и управление рисками.

Дискуссия была  предназначена не только очертить основные вопросы, вытекающие из различных стратегических, военных и экономических интересов и приоритетов в регионе, но и для поиска  конструктивных подходов  к возрождению и активизации регионального сотрудничества всеми возможными средствами, в том числе и экономических возможностей, внутренних реформ в региональных  государствах  и регионального экономического сотрудничества. Участники  отметили, что Армения будет председательствовать в ОЧЕС  в 2018 году, таким образом, имея возможность внести свой вклад в активизацию региональных конструктивных проектов.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Остальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда