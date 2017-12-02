Поступок Сержа Саргсяна оппозиционер Арам Саргсян считает подвигом – «А1+»

Поступок Сержа Саргсяна по присоединению к соглашению с Евросоюзом оппозиционер Арам Саргсян считает подвигом. Он показал, что Армения не находится в кармане у России: «В плане внешнеполитической деятельности Армении в Европе не смотрели, как голосуют армяне на разных площадках, думали, как голосует Лавров, так проголосует и Армения», – говорит член парламентской фракции «Елк» Арам Саргсян.

Однако господин Саргсян после подписания соглашения видит одну проблему. Как будет решаться вопрос первого лица власти в 2018 году после подписания этого документа, направленного на укрепление демократических ценностей.

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