Еврокомиссия 6 декабря даст оценку прогрессу в переговорах о Brexit

Европейская комиссия 6 декабря объявит свои выводы относительно того, достигнут ли достаточный прогресс в переговорах ЕС и Великобритании по Brexit.

Информацию подтвердили в Еврокомиссии, сообщает EUobserver.

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй в среду прибудет в Брюссель для встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для окончательных обсуждений, а коллегиум еврокомиссаров оценит прогресс в переговорах.

Лидеры стран ЕС должны одобрить окончательное решение относительно прогресса в переговорах на саммите в середине декабря.

Напомним, в Европарламенте считают, что во время переговоров о выходе Великобритании из ЕС был достигнут значительный прогресс, однако он все еще недостаточный.