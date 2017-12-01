Соглашение ЕС-Армения имеет историческое значение для Армении: Вазген Манукян

О новом Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС в беседе с Анках свою позицию выразил председатель Общественного совета РА Вазген Манукян.

-Господин Манукян, 24 ноября в Брюсселе было подписано новое соглашение между Арменией и ЕС. Как Вы относитесь к этому событию?

-Очень важно, что мы, будучи в ЕАЭС, стали также ассоциированным членом ЕС. Это не только нам, но и миру вообще указывает новый путь, на мой взгляд, если, например, Украина в свое время пошла бы по этому пути (страна, экономика которой во многом зависит от России, но которая желает модернизировать свою экономику, привнести европейские ценности, осуществив реформы в стране), то сейчас и Крым бы остался, и войны бы не было в Луганске и Донецке, страна не оказалась бы в такой ситуации. В то же время хочу отметить, что это имеет историческое значение для Армении, поскольку в течение тысячелетий мы всегда были перед выбором — «или-или»: или Персия, или Византия, или Россия или Турция — или то, или другое, мы всегда страдали от этого. И сейчас впервые мы выбираем и одно, и другое.

-Какие перспективы перед Арменией открывает новое соглашение?

-В первую очередь, укрепляет нашу независимость, поскольку присутствие в том или ином союзе естественным образом ограничивает самостоятельность страны, взамен она получает некоторые преимущества. В этом случае, сотрудничая с двумя союзами, с точки зрения независимости страна находится в выгодном положении с точки зрения самооценки, поскольку есть возможность маневрировать. Так что, это с политической точки зрения имеет большое значение. Помимо этого, новое соглашение дает возможность сделать более эффективной деятельность государственных, частных структур, улучшить ситуацию по защите прав и свобод человека в нашей стране. Что касается экономической стороны, определенных политических и экономических негативных прогнозов, то не может такого быть, чтобы какое-либо соглашение принесло только пользу. В некоторых случаях было бы лучше, в некоторых случаях — не очень, и необходимы большая гибкость и ум, чтобы от этих двух возможностей оптимально воспользоваться. И сейчас называть преимущество одного и недостаток другого, было бы неправильно. Умным является тот человек, который может извлечь выгоду от этих двух больших возможностей. Это уже дело властей и общества Армении, они должны приложить серьезные усилия, проявить гибкость. Я настроен оптимистично, это новый путь, который даст нам много преимуществ.

-Этим шагом какой качественный прорыв наметила Армения на международной арене?

-Конечно, это большой прогресс: взаимоотношения с этими двумя союзами создают для Армении новые возможности с точки зрения сотрудничества в том числе и с другими странами. Имея эти две опоры, ты можешь стать более важной для многих стран. Вообще, на мой взгляд, роль Армении в мире довольно большая по сравнению с ее населением и маленькой территорией, и это обусловлено нашей диаспорой, географическим положением нашей страны, Карабахском конфликтом, а также тем обстоятельством, что мы, начиная с 80-ых были первопроходцами во многих вопросах, особенно с точки зрения привнесения новых идей. Теперь, подписанием соглашения с Евросоюзом наше влияние и роль в мире растет.

Пресс-секретарь Общественного совета РА

Ани Гаспарян